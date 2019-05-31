Irak kuzeyine hava harekâtı
8 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:43 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK
'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
- Ankara
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