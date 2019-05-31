Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyine hava harekâtı
Son Dakika Güncel Haber

Irak kuzeyine hava harekâtı

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak kuzeyine hava harekâtı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:49 Kaynak: DHA
Zap bölgesi, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, S-400 ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu: Erteleme yok Adalet Bakanı Gül'den Kadri Gürsel açıklaması: Kelepçeyi niye takıyorsunuz?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 12:08:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyine hava harekâtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]