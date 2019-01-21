Irak Kuzeyine Hava Harekatında En Az 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
1 saat önce
IRAK'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında en az 6 terörist etkisiz hale getirildi.
IRAK'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatında en az 6 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
, Irak
'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine dün hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, "Hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:29 Kaynak: DHA
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