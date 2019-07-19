Irak’la tavuk krizi kapıda
2 saat önce
İç pazarı korumak için ithalatı kısıtlayan Irak, yumurta ve makarnadan sonra Türkiye'den tavuk alımına da yasak getirebilir.
İç pazarı korumak için ithalatı kısıtlayan Irak
, yumurta ve makarnadan sonra Türkiye
'den tavuk alımına da yasak getirebilir.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:07
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