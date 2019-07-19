Son Dakika Haberleri: Irak’la tavuk krizi kapıda
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Irak’la tavuk krizi kapıda

2 saat önce

İç pazarı korumak için ithalatı kısıtlayan Irak, yumurta ve makarnadan sonra Türkiye'den tavuk alımına da yasak getirebilir.

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İç pazarı korumak için ithalatı kısıtlayan Irak, yumurta ve makarnadan sonra Türkiye'den tavuk alımına da yasak getirebilir.
Türkiye, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:07 
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