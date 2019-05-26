Son Dakika Haberleri: Irak, Lübnan'dan eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in iadesini istedi

Irak, Lübnan'dan eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in iadesini istedi

7 saat önce

Irak, Lübnan'da bulunan eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in iade edilmesini talep etti.

Irak, Lübnan'dan eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in iadesini istedi, System.String[]
Irak, Lübnan'da bulunan eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in iade edilmesini talep etti.
Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, yurtdışında aranan Kerim ve diğer Iraklıların Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla iadesi için tüm yasal yollara başvurduğu belirtildi.
Açıklamada, Irak mahkemesince "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla Kerim hakkında yakalama kararı bulunduğu aktarılarak, Bakanlığın 21 Mayıs'ta Beyrut Interpolüne Kerim'in yakalanması için yazı gönderdiği ifade edildi.
Eski Kerkük Valisi Kerim'in geçen hafta Beyrut Refik Hariri Havalimanı'nda gözaltına alındığını ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, Kerim'in dosyasının Irak'tan Lübnan'a gönderilmesi sürecinde pasaportuna el konulduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Irak yargı makamlarının konuyla ilgili Lübnan'daki ilgili yetkililerle iletişimde olduğu ve uluslararası anlaşmalar gereğince Kerim'in Irak'a iade edilmesi talebinde bulunulduğu kaydedildi.
Başbakanlıktan yalanlama
Öte yandan konuyla ilgili Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Kerim'in Lübnan'da serbest bırakılmasında rol oynadığı yönündeki iddialar reddedildi.
Açıklamada, Abdulmehdi'nin konuyla ile ilgili eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği iddiaları da yalanlandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:33 Kaynak: AA
Beyrut, Kerkük, Lübnan, Irak, Güncel
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