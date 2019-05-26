Son Dakika Haberleri: Irak mahkemesi IŞİD'e katıldıkları gerekçesiyle 3 Fransız vatandaşına idam cezası verdi

Irak mahkemesi IŞİD'e katıldıkları gerekçesiyle 3 Fransız vatandaşına idam cezası verdi

9 saat önce

Irak mahkemesi üç Fransız hakkında IŞİD'e katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.

Irak mahkemesi IŞİD'e katıldıkları gerekçesiyle 3 Fransız vatandaşına idam cezası verdi, System.String[]
Irak mahkemesi üç Fransız vatandaşına IŞİD'e katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.

Bir mahkeme görevlisi isimlerinin Kévin Gonot, Léonard Lopez ve Salim Machou olduğu öğrenilen kişiler hakkında "Terörist İslam Devleti Örgütü'ne katıldıkları ispatlandığından dolayı idam cezası aldılar" dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:53 
Dünya
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