Irak mahkemesi IŞİD'e katıldıkları gerekçesiyle 3 Fransız vatandaşına idam cezası verdi
9 saat önce
Irak mahkemesi üç Fransız hakkında IŞİD'e katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:53
mahkemesi üç Fransız vatandaşına IŞİD'e katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.
Bir mahkeme görevlisi isimlerinin Kévin Gonot, Léonard Lopez ve Salim Machou olduğu öğrenilen kişiler hakkında "Terörist İslam Devleti Örgütü'ne katıldıkları ispatlandığından dolayı idam cezası aldılar" dedi.
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