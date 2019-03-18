Son Dakika Haberleri: Irak Mahkemesinden Belçikalı Deaş Üyesi İçin İdam Kararı

Irak Mahkemesinden Belçikalı Deaş Üyesi İçin İdam Kararı

26 dakika önce

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan yargılanan Belçika vatandaşı, idam cezasına çarptırıldı.

Irak Mahkemesinden Belçikalı Deaş Üyesi İçin İdam Kararı, System.String[]
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan yargılanan Belçika vatandaşı, idam cezasına çarptırıldı. Irak Merkezi Ceza Mahkemesi, Fas asıllı Belçikalı Hamza el-Beljiki olarak bilinen Tarek Jadaoum hakkında geçtiğimiz yıl aldığı idam kararının ardından bu kez Fas asıllı Belçikalı Bilal Al Marchonhi'yi idama mahkum etti. DEAŞ saflarında Suriye'deki çatışmalara katılan 23 yaşındaki Marconhi, ABD güçleri tarafından Suriye'nin Rakka kentinde yakalanmıştı. Marconhi, daha sonra ABD tarafından Irak'a iade edilmişti. DEAŞ'a üye olmakla yargılanan ve hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Marchonhi'nin işlediği suçların kanıtlandığı belirtildi. Mahkemede Marchonhi'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu kanıtlayan fotoğraf ve videolar gösterildi. Öte yandan, Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders bir kez daha idam cezasına karşı olduğunu belirtti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Irak, Güncel
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