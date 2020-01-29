Irak Meclis Başkan Yardımcısı'ndan ABD'nin sözde barış planına karşı "kararlı duruş" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Meclis Başkan Yardımcısı'ndan ABD'nin sözde barış planına karşı 'kararlı duruş' çağrısı - Son Dakika

Irak Meclis Başkan Yardımcısı'ndan ABD'nin sözde barış planına karşı "kararlı duruş" çağrısı

6 saat önce

Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına karşı Müslüman ülkelere "kararlı duruş sergilemeleri" çağrısında bulundu.

Irak Meclis Başkan Yardımcısı'ndan ABD'nin sözde barış planına karşı

Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına karşı Müslüman ülkelere "kararlı duruş sergilemeleri" çağrısında bulundu.

Kaabi, yaptığı yazılı açıklamada, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın şüpheli bir zamanda duyurduğu bu plan, bölgede yeni bir gerginliğe ve tüm barış emarelerinin yok olmasına neden olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Sözde barış planının açıklandığı Beyaz Saray'daki dünkü toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçilerinin katılmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirten Kaabi, "Trump, bölgeyi etkileyen konularda Arap hükümetlerinin zayıflığından ve Müslümanlar arasında bir birlik olmamasından faydalanıyor." ifadesini kullandı.

Kaabi, Müslüman ülkeler ile Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı söz konusu plana karşı kararlı ve ortak bir duruş sergilemeye, başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar bu plana karşı çıkmaya çağırdı.

Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı ayrıca "Amerikan-Siyonist hareketlerine karşı durmamız gerektiği konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz." cümlesini kullandı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.


Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.


Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Meclis Başkanı, Donald Trump, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Erbakan, babasının meşhur sözünü hatırlatarak Trump'ı eleştirdi
Bir çift cinsel ilişki esnasında fantezinin dozunu kaçırınca, genç kız hayatını kaybetti Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri ortaya çıktı Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:21:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak Meclis Başkan Yardımcısı'ndan ABD'nin sözde barış planına karşı "kararlı duruş" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]