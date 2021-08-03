Irak Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Beşir Halil el-Haddad, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla arayarak, Türkiye'de yaşanan orman yangınları için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Irak Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı el-Haddad, Şentop ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Size ve Türkiye Cumhuriyeti'ne öncelikli baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Irak devleti ve milletinin dost ülke Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayan el-Haddad, "İnşallah Türkiye'nin dört bir yanını saran bu orman yangınlarını bir an önce söndürmeyi başarırsınız." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise el-Haddad'a teşekkür ederek, "Bütün zor zamanlarımızda Irak Meclisini yanımızda gördük. Zatıaliniz de 15 Temmuz 2019'da bir heyetle bizim programımıza katılmıştınız. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. İnşallah muvaffak olacağız. Şahsınızda Irak Parlamentosuna da teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.