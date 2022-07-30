Meclis binasını basan göstericilere protestoların barışçıl bir şekilde yapılması çağrısında bulunan Halbusi, güvenlik güçlerine de göstericilerin korunması ve zarar verilmemesi talimatını verdi.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak Meclis Başkanı Halbusi'den Sadr destekçilerine protestoların barışçıl yapılması çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.