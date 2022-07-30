Irak Meclis Başkanı Halbusi'den Sadr destekçilerine protestoların barışçıl yapılması çağrısı - Son Dakika
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Irak Meclis Başkanı Halbusi'den Sadr destekçilerine protestoların barışçıl yapılması çağrısı

30.07.2022 16:44
Irak Meclis Başkanı Halbusi'den Sadr destekçilerine protestoların barışçıl yapılması çağrısı

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, meclis binasını basan göstericilere protestoların barışçıl bir şekilde yapılması çağrısında bulunarak, güvenlik güçlerine göstericilerin korunması talimatını verdi.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, meclis binasını basan göstericilere protestoların barışçıl bir şekilde yapılması çağrısında bulunarak, güvenlik güçlerine göstericilerin korunması talimatını verdi.

Halbusi, başkent Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının Yeşil Bölge'de bulunan meclisi basmalarının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Meclis binasını basan göstericilere protestoların barışçıl bir şekilde yapılması çağrısında bulunan Halbusi, güvenlik güçlerine de göstericilerin korunması ve zarar verilmemesi talimatını verdi.

Halbusi ayrıca, meclis binasında kesinlikle silah taşınmaması vurgusunda bulundu.

Sadr yanlıları bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bastıkları meclis binasında süresiz oturma eylemi başlatmıştı.

Sadr destekçisi binlerce kişi son bir haftada Yeşil Bölge'yi ikinci kez bastı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Meclis Başkanı Halbusi'den Sadr destekçilerine protestoların barışçıl yapılması çağrısı - Son Dakika

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