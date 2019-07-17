Son Dakika Haberleri: Irak Meclis Başkanı'ndan Erbil'deki saldırıya kınama
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Irak Meclis Başkanı'ndan Erbil'deki saldırıya kınama

3 saat önce

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Irak Meclis Başkanı'ndan Erbil'deki saldırıya kınama, System.String[]
Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.
Halbusi yaptığı yazılı açıklamada, "Erbil'de Türk Başkonsolosluğu görevlilerini hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Söz konusu saldırının, Irak'ın güvenlik ve istikrarını hedef aldığını belirten Halbusi, güvenlik güçlerine suçluları yakalama ve gerekli cezayı alabilmeleri için kimliklerini tespit etme çağrısında bulundu.
Diplomatik misyonlar ile çalışanlarının güvenliğini artırma çağrısı
Halbusi, açıklamasında ayrıca diplomatik misyonların güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve çalışanlarının Irak genelinde güvenliğinin sağlanmasını talep etti.
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:18 Kaynak: AA
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