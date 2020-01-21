Irak Meclis Başkanı, Ürdün Dışişleri Bakanı ile bölgedeki gerginliği azaltmanın yollarını görüştü - Son Dakika

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bölgedeki gerginliği azaltmanın yollarını değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Meclis Başkanı Halbusi, Ürdün ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Safedi ile başkent Amman'da bir araya geldi.

İki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmenin yanı sıra görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile artan gerginliği azaltmanın yolları ele alındı.

Irak'ın terör örgütü DEAŞ karşısında "büyük bir zafer" kazandığını ifade eden Safedi, egemenlik ve istikrarının korunmasında Irak'ın her zaman yanında yer aldıklarını ve ülkenin yeniden imarını desteklediklerini kaydetti.

Halbusi de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda istekli olduklarını ifade etti.

Irak Meclis Başkanı Halbusi'nin resmi Ürdün ziyaretinin kaç gün süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD, 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 8 Ocak'ta yine Irak toprakları üzerinde bulunan ABD'nin Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Bunun yanı sıra Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.