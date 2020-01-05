Irak Meclisi ABD askerlerinin çıkarılmasını istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Meclisi ABD askerlerinin çıkarılmasını istedi - Son Dakika

Irak Meclisi ABD askerlerinin çıkarılmasını istedi

6 saat önce

Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk oturumda, ABD askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını istedi.

Irak Meclisi ABD askerlerinin çıkarılmasını istedi, System.String[]

Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk oturumda, ABD askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını istedi.

Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in, Bağdat'ta suikasta kurban gitmesinin ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi. Oturumda, ABD askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını isteyen yasa tasarısı, Meclis tarafından kabul edildi.

Kabul edilen yasa tasarısına göre, ABD ile Irak arasındaki Stratejik Güvenlik Anlaşması'nın iptal edilmesi, yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması, terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda Koalisyon Güçleri'nin destek talebinin iptal edilmesi, Irak hava sahasının kullanılmasını yasaklanması ve ABD hakkında BM nezdinde şikayette bulunulması Irak Meclisi tarafından onaylanmış oldu.

Irak'ta 9 askeri üssü bulunan ABD'nin, 5 ila 7 bin arası askerinin ülkede bulunduğu tahmin ediliyor.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:35 Kaynak: İHA
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