Irak Meclisi, ABD birliklerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak Meclisi, ABD birliklerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak - Son Dakika Dünya

Irak Meclisi, ABD birliklerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

6 saat önce

Irak Meclisi, Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkedeki varlığını görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Irak Meclisi, ABD birliklerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak, System.String[]

Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, öldürülmesinin ardından Amerikan birliklerinin ülkedeki varlığını görüşmek üzere cumartesi olağanüstü toplanacak.


Meclis Başkanı Yardımcısı Hasan el-Kaabi yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Irak'taki pervasızlığına dur demenin vakti geldi. Yarınki oturumda ABD'nin Irak'taki askeri varlığıyla ilgili önemli kararlar alınacak." ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Haşdi Şabi, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:24 
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