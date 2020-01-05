Irak Meclisi, ABD'nin ülkedeki varlığına son vermek için olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak Meclisi, ABD'nin ülkedeki varlığına son vermek için olağanüstü toplanıyor - Son Dakika Dünya

Irak Meclisi, ABD'nin ülkedeki varlığına son vermek için olağanüstü toplanıyor

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta öldürmesinin ardından Bağdat yönetimi harekete geçti.

Irak Meclisi, ABD'nin ülkedeki varlığına son vermek için olağanüstü toplanıyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta öldürmesinin ardından Bağdat yönetimi harekete geçti. Irak Meclisi, 'ABD stratejik güvenlik anlaşmasının iptal edilmesi ve yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması' talebiyle olağanüstü toplanıyor.


Kitlesel protestoların yapıldığı Irak'ta bugün yapılacak olağanüstü toplantıda ABD yönetimin ülkedeki askeri varlığı ele alınacak. Iraklı Şii milletvekili Ammar El Şibli, IŞİD'in yenildiğini ve Amerikan güçlerine artık gerek kalmadığını söyleyerek, "Ülkemizi savunacak güvenlik gücüne sahibiz" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:43 
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