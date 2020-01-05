Irak Meclisi, ABD'nin ülkedeki varlığına son vermek için olağanüstü toplanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta öldürmesinin ardından Bağdat yönetimi harekete geçti. Irak Meclisi, 'ABD stratejik güvenlik anlaşmasının iptal edilmesi ve yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması' talebiyle olağanüstü toplanıyor.
Kitlesel protestoların yapıldığı Irak'ta bugün yapılacak olağanüstü toplantıda ABD yönetimin ülkedeki askeri varlığı ele alınacak. Iraklı Şii milletvekili Ammar El Şibli, IŞİD'in yenildiğini ve Amerikan güçlerine artık gerek kalmadığını söyleyerek, "Ülkemizi savunacak güvenlik gücüne sahibiz" dedi.