Irak Meclisi, Allavi hükümetinin güvenoyu oturumunu 2. kez erteledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Meclisi, Allavi hükümetinin güvenoyu oturumunu 2. kez erteledi - Son Dakika

Irak Meclisi, Allavi hükümetinin güvenoyu oturumunu 2. kez erteledi

7 saat önce

Irak Meclisi, Muhammed Tevfik Allavi hükümeti için yapılacak güven oylamasında toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle oylamanın yeniden ertelendiğini duyurdu.

Irak Meclisi, Allavi hükümetinin güvenoyu oturumunu 2. kez erteledi, System.String[]

Irak Meclisi, Muhammed Tevfik Allavi hükümeti için yapılacak güven oylamasında toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle oylamanın yeniden ertelendiğini duyurdu.


Meclisten yapılan yazılı açıklamada, Allavi'nin sunduğu kabine listesi için güven oylamasının, toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için gerçekleştirilemediği belirtildi.

Açıklamada, güvenoyu oturumunun ne zaman yapılacağı bilgisi paylaşılmadı.

Meclis, 27 Şubat'ta ilk kez güven oylaması için bir araya gelmiş ancak yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım 2019'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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