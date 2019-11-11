Irak'ta geçtiğimiz aydan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoları yatıştırmaya çalışan Irak Meclisi, 2005 yılında hazırlanan anayasada yapılacak değişiklikleri halk oylamasına sunacak.



Geçtiğimiz günlerde Irak Meclisi tarafından kurulan anayasa değişikliği komisyonu bugün Bağdat'ta yine toplandı. Ülkedeki 3 oluşumun temsilcileri, yasa uzmanları, sendika temsilcileri ve 18 parlamenterden oluşan komisyonun toplantısına başkanlık eden Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Beşir Heddad, ülkenin geçirdiği kritik dönemde atılacak bu adımın önemini vurgulayarak söz konusu değişiklikte ülkenin bütün oluşumlarının yer almasının gerektiğinin altını çizdi.



Anayasada yapılacak değişikliğin hak, özgürlük, eşitlik ve adalet temelleri ilkesi doğrultusunda olacağını kaydeden Heddad, meclis tarafından onaylanan tadilatın halk oylamasına sunulacağını söyledi.



Irak'ın başkenti Bağdat ve güney illerinde, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan protesto gösterileri kısa bir süre içerisinde hükümeti düşürme protestolarına dönüştü. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başladı. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ekim ayının başından bu yana 301 kişinin öldüğünü ve 15 bine yakın kişinin yaralandığını açıkladı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en büyük ikinci petrol üreticisi olan Irak, dünyadaki en büyük ham petrol rezervlerine sahip. Geçtiğimiz yıl 100 milyar dolardan fazla petrol geliri elde edilmesine rağmen, ülkede yoksulluk ve işsizlik her gün artıyor. Bunun yanı sıra altyapısı neredeyse yok olan ülkede kamu hizmetleri yoksunluğu halkın tepkisine yol açıyor. - ERBİL