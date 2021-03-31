Irak Meclisi, Bağdat-Erbil arasındaki anlaşmazlık nedeniyle aylarca sürüncemede kalan 2021 bütçesini onayladı - Son Dakika

Irak'ın 2021 yılı mali bütçesi Meclis'in onayından geçti.

Irak Meclisi, bütçeyi oylamak için Başkan Muhammed el-Halbusi başkanlığında toplandı.

215 milletvekilinin katılımıyla yapılan oturumda, bütçenin 58 olan tüm maddeleri tek tek milletvekillerinin oylamasına sunularak onaylandı.

Eksi Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu ile Ulusal Nehc (Şii) Grubu'nun toplam 33 milletvekili ise oturumu boykot etti.

Bağdat ve Erbil arasında bütçe anlaşmazlığı aylardır sürüyordu. Şii partiler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tüm petrol ve diğer gelirleri Bağdat'a teslim etmeden bütçe almamasını istiyordu.

Bağdat ve Erbil arasında sağlanan en son anlaşmaya göre ise, IKBY'ye yüzde 12,67 oranında bütçe verilecek. IKBY de günlük 250 bin varil petrol gelirini Bağdat'a teslim edecek.

Meclis, bir sonraki oturumu 10 Nisan'da yapacak.