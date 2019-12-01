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Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul etti.
6 saat önce
Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:42 Kaynak: AA
Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul etti.
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