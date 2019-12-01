Son Dakika Haberleri: Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul etti.
Son Dakika Güncel Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul etti. - Son Dakika

Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul etti.

6 saat önce

Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul etti.

Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul etti., System.String[]

Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul etti.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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