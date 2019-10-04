Irak Meclisi göstericilerin taleplerini görüşmek için yarın toplanıyor

Irak Meclisi, başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösterilerde dile getirilen talepleri görüşmek üzere yarın toplanıyor.

Irak resmi haber ajansı, yarın Meclis'te göstericilerin taleplerinin ele alınacağı bir oturum düzenleneceğini duyurdu.

Haberde ayrıca Irak Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi'nin açıklamalarına da yer verildi.

" Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı maaşlarının yüzde 5'inin yoksul ve ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmesine yönelik bir yasa çıkarmaya çalışacağız." diyen Kaabi, hükümete "yükseköğrenim mezunu 25 bin gence istihdam sağlanması" çağrısında bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 42 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.