Son Dakika Haberleri: Irak Meclisi ile İran Şurası ikili ilişkileri görüştü
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Irak Meclisi ile İran Şurası ikili ilişkileri görüştü

1 saat önce

Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Beşir Haddat, İran'ın başkenti Tahran'da İran Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani ile iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarını ele aldıkları bir toplantı gerçekleştirdi.

Irak Meclisi ile İran Şurası ikili ilişkileri görüştü, System.String[]
Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Beşir Haddat, İran'ın başkenti Tahran'da İran Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani ile iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarını ele aldıkları bir toplantı gerçekleştirdi.

Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Beşir Haddat ve İran Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. Irak Meclisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Laricani ile Haddat'ın, iki ülke ve halkları arasındaki tarihi, dini ve sosyal bağlara dikkat çekerek, Irak Meclisi ve hükümetin bölgenin huzur ve istikrarını sağlamak için çalıştığını vurguladığı bildirildi.

Irak topraklarının komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasına izin verilmeyeceğinin altını çizen Haddat, Irak'ın terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde İran'ın verdiği desteği hatırlatarak, ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirmeye özen gösterdiğini vurguladı.

Irak ile birçok ortak noktalarının bulunduğunu belirten Laricani, Irak'ın istikrarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Irak'ın DEAŞ ile mücadelesinde ülkesinin verdiği desteği hatırlatan İran Şura Meclisi Başkanı, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Mekke Zirvesi'ndeki tutumunun iki ülke arasındaki güçlü bağların bir göstergesi olduğunu belirterek, özellikle Irak'ın imarında desteklerinin devam edeceğini kaydetti. - BAĞDAT
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:02 Kaynak: İHA
Ali Laricani, Tahran, İran, Irak, Politika
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