Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini 'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.

İran, 24 Eylül , 28 Eylül ve 1 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar başlatmıştı. Saldırıda yaralanan ve hayatını kaybeden Iraklı siviller olmuştu.

Kaynak: AA

Eylül, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak Meclisi, İran saldırılarını görüşecek - Son Dakika

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