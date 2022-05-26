Irak Meclisi, "İsrail ile normalleşmeyi yasaklayan" tasarıyı yasalaştırdı - Son Dakika
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Irak Meclisi, "İsrail ile normalleşmeyi yasaklayan" tasarıyı yasalaştırdı

26.05.2022 15:35
Irak Meclisi, "İsrail ile normalleşmeyi yasaklayan" tasarıyı yasalaştırdı

Irak Meclisi, "İsrail ile ilişki kurmayı ve normalleşmeyi yasaklayan" yasa tasarısını onayladı.

Irak Meclisi, "İsrail ile ilişki kurmayı ve normalleşmeyi yasaklayan" yasa tasarısını onayladı.

Meclis'te yapılan oylamada, söz konusu yasa tasarısı oy birliğiyle onaylandı. Oylamada hazır bulunan vekil sayısı 275 olarak açıklandı.

Onaylanan yasaya göre İsrail ile ilişki kurmak ve normalleşmenin yanı sıra iş birliği yapmak da "suç" kategorisine giriyor. Yasada İsrail ile siyasi, diplomatik ve güvenlik iş birliği yapanların cezası "müebbet hapis" ve "idam" olarak belirlendi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yasanın onaylanması sonrası yaptığı açıklamada, halka sokağa çıkıp kutlama yapması çağrısında bulundu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yasa Tasarısı, İsrail, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Meclisi, 'İsrail ile normalleşmeyi yasaklayan' tasarıyı yasalaştırdı - Son Dakika


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