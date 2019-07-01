Irak Meclisi'nden Türkiye açıklaması
1 saat önce
Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu, hükümetin topraklarını herhangi bir komşu ülkeye saldırmak için kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde Türkiye'nin Irak topraklarını bombalamak için "meşru bir gerekçesi" olacağını söyledi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:44 Kaynak: İHA
Meclisi Güvenlik Komisyonu, hükümetin topraklarını herhangi bir komşu ülkeye saldırmak için kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde Türkiye
'nin Irak topraklarını bombalamak için "meşru bir gerekçesi" olacağını söyledi.
Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Abbas Sarut, yaptığı açıklamada hükümetin topraklarını herhangi bir komşu ülkeye saldırmak için kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde Türkiye'nin kendi güvenliğini korumak için Irak topraklarına müdahale etmeye meşru gerekçeleri olacak" dedi.
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'ya karşı düzenlediği askeri operasyonu protesto etmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı
, Irak'ın Ankara
Büyükelçiliği Maslahatgüzarını çağırarak, Türkiye'nin teröristlere yönelik operasyonlarının kararlılıkla süreceğini bildirmişti. - ERBİL
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