Son Dakika Haberleri: Irak Meclisi'nden Türkiye açıklaması
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Irak Meclisi'nden Türkiye açıklaması

1 saat önce

Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu, hükümetin topraklarını herhangi bir komşu ülkeye saldırmak için kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde Türkiye'nin Irak topraklarını bombalamak için "meşru bir gerekçesi" olacağını söyledi.

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Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu, hükümetin topraklarını herhangi bir komşu ülkeye saldırmak için kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde Türkiye'nin Irak topraklarını bombalamak için "meşru bir gerekçesi" olacağını söyledi.

Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Abbas Sarut, yaptığı açıklamada hükümetin topraklarını herhangi bir komşu ülkeye saldırmak için kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde Türkiye'nin kendi güvenliğini korumak için Irak topraklarına müdahale etmeye meşru gerekçeleri olacak" dedi.

Irak'ın, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği askeri operasyonu protesto etmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını çağırarak, Türkiye'nin teröristlere yönelik operasyonlarının kararlılıkla süreceğini bildirmişti. - ERBİL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:44 Kaynak: İHA
Türkiye, Irak, Politika
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