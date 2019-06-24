Irak Meclisi, Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlarını onayladı
1 saat önce
Irak Meclisi, Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları için önerilen adayları onayladı.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:29 Kaynak: İHA
Meclisi, Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları için önerilen adayları onayladı.
Irak Meclisi, bugün yapılan oylamada Başbakan Adil Abdulmehdi'nin önerdiği Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları adaylarını onayladı. Böylece ülkenin yeni Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, İçişleri Bakanı
Yasin Yasiri, Adalet Bakanı ise Faruk Amin oldu.
Abdulmehdi'nin Eğitim Bakanı adayı olarak gösterdiği Arap kadın aday Sefane et-Taii ise yeterli oyu alamadı. - BAĞDAT
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