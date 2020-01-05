Irak Meclisi, ülkedeki ABD varlığını görüşmek üzere toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Meclisi, ülkedeki ABD varlığını görüşmek üzere toplandı - Son Dakika

Irak Meclisi, ülkedeki ABD varlığını görüşmek üzere toplandı

6 saat önce

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkedeki varlığını ele almak için toplandı.

Irak Meclisi, ülkedeki ABD varlığını görüşmek üzere toplandı, System.String[]

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkedeki varlığını ele almak için toplandı.


Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis, Muhammed el-Halbusi başkanlığında toplandı.

Şii milletvekilleri, oturum başlamadan önce "Amerika'ya hayır" ve "Bağdat özgür kalacak, Amerika dışarı" sloganları attı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin de hazır bulunduğu toplantıda, ABD güçlerinin ülkedeki varlığı ele alınacak.

Irak Meclisinin, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesi sonrası ülkedeki ABD güçlerinin çıkarılması için karar alması bekleniyor.

329 sandalyeli Irak Meclisindeki İran'a yakın Şii gruplar, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar alınması için milletvekillerine baskı yaptığı iddia edildi.

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kaysa el-Hazali, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meclis, Irak egemenliği ve Iraklı canlara yönelik ihlale karşı istenilen kararı almazsa, bundan sonra bu Meclisin oturum ve kararlarının hiçbir değeri olmayacak." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pompeo: "Vekil güçler kullanarak ülkenizde güven içinde oturamazsınız"
Son dakika: İran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması: Taahhütlerin hiçbirisine uymayacağız Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne 5 katyuşa füzesi atıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani!

Son Dakika Haberleri
23:06 İran DMTK Genel Sekreteri Rızayi: "Askeri cevabımızdan sonra ABD girişimde bulunursa İsrail'i... - Son Dakika
23:05 Zonguldak otomobil 40 metreden uçtu, üniversiteli genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
23:01 DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika
23:00 Otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı - Son Dakika
23:00 Otomobil 40 metreden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 23:10:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak Meclisi, ülkedeki ABD varlığını görüşmek üzere toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]