Irak Meclisi, yeni hükümete güvenoyu oturumunu yarına erteledi - Son Dakika

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Irak Meclisi, yeni hükümete güvenoyu oturumunu yarına erteledi
7 saat önce
Irak Meclisi, yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin isteği üzerine bugün yapılması planlanan güvenoyu oturumunu yarına erteledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
Irak Meclisi, yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin isteği üzerine bugün yapılması planlanan güvenoyu oturumunu yarına erteledi.
Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi tarafından yapılan yazılı açıklamada, meclisin hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin hükümet kabinesine güvenoyu verme oturumunun yarına ertelenmesi talebini onayladığını söyledi. Geçen perşembe günü güvenoyu vermek için yapılan oturum yeterli çoğunluk sağlanmadığı için güvenoyu verme oturumu bugüne ertelenmişti.
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