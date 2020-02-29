Irak Meclisi, yeni hükümete güvenoyu oturumunu yarına erteledi - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak Meclisi, yeni hükümete güvenoyu oturumunu yarına erteledi - Son Dakika

Irak Meclisi, yeni hükümete güvenoyu oturumunu yarına erteledi

7 saat önce

Irak Meclisi, yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin isteği üzerine bugün yapılması planlanan güvenoyu oturumunu yarına erteledi.

Irak Meclisi, yeni hükümete güvenoyu oturumunu yarına erteledi, System.String[]

Irak Meclisi, yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin isteği üzerine bugün yapılması planlanan güvenoyu oturumunu yarına erteledi.


Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi tarafından yapılan yazılı açıklamada, meclisin hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin hükümet kabinesine güvenoyu verme oturumunun yarına ertelenmesi talebini onayladığını söyledi. Geçen perşembe günü güvenoyu vermek için yapılan oturum yeterli çoğunluk sağlanmadığı için güvenoyu verme oturumu bugüne ertelenmişti.


Allavi hükümetini Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr ile Fetih İttifakı Başkanı Hadi el-Amiri destekliyor. - ERBİL

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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