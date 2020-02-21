Irak Meclisi yeni hükümete güvenoyu vermek için toplanacak - Son Dakika

Irak Meclisi, hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin oluşturduğu hükümet kabinesine güvenoyu vermek için 24 Şubat'ta olağanüstü toplantı yapacak.



Irak devlet televizyonunda, 76 milletvekilinin talebi ve anayasanın 58. maddesi uyarınca, meclisin hükümet kurmakla görevlendirdiği Muhammed Allavi'nin oluşturduğu hükümet kabinesine güvenoyu vermek için 24 Şubat'ta olağanüstü toplantı yapacağı duyuruldu.



Hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'ye yakın bazı kaynaklar, Allavi'nin hükümet programı ve bakan adaylarının geçmişlerine göz atmak için milletvekilleriyle bir araya geldiğini belirtirken, Allavi yeni hükümetteki bakanların deneyim sahibi kişilerden seçildiğini söylemişti.



Irak'ta Ekim 2019'ta başlayan yolsuzluk, işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve İran'ın ülkedeki egemenliğinin protesto edildiği gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi yılsonuna doğru istifa etmek zorunda kalmıştı. - ERBİL