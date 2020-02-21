Irak Meclisi yeni hükümete güvenoyu vermek için toplanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Meclisi yeni hükümete güvenoyu vermek için toplanacak - Son Dakika

Irak Meclisi yeni hükümete güvenoyu vermek için toplanacak

7 saat önce

Irak Meclisi, hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin oluşturduğu hükümet kabinesine güvenoyu vermek için 24 Şubat'ta olağanüstü toplantı yapacak.

Irak Meclisi yeni hükümete güvenoyu vermek için toplanacak, System.String[]

Irak Meclisi, hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin oluşturduğu hükümet kabinesine güvenoyu vermek için 24 Şubat'ta olağanüstü toplantı yapacak.


Irak devlet televizyonunda, 76 milletvekilinin talebi ve anayasanın 58. maddesi uyarınca, meclisin hükümet kurmakla görevlendirdiği Muhammed Allavi'nin oluşturduğu hükümet kabinesine güvenoyu vermek için 24 Şubat'ta olağanüstü toplantı yapacağı duyuruldu.


Hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'ye yakın bazı kaynaklar, Allavi'nin hükümet programı ve bakan adaylarının geçmişlerine göz atmak için milletvekilleriyle bir araya geldiğini belirtirken, Allavi yeni hükümetteki bakanların deneyim sahibi kişilerden seçildiğini söylemişti.


Irak'ta Ekim 2019'ta başlayan yolsuzluk, işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve İran'ın ülkedeki egemenliğinin protesto edildiği gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi yılsonuna doğru istifa etmek zorunda kalmıştı. - ERBİL

Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın imzasıyla üç bakanlığa yeni atamalar yapıldı
Son dakika: İstanbul'da ağır hasarlı binaların yıkım süreci başlıyor 90'ların dahi çocuğu Selimcan, Atakan Kayalar'la ilgili haberlere sitem etti Bakanlık'tan Atakan Kayalar'la ilgili açıklama geldi: Pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 06:41:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak Meclisi yeni hükümete güvenoyu vermek için toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]