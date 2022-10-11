Irak Meclisinde yeni cumhurbaşkanı seçimi perşembe günü yapılacak - Son Dakika
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Irak Meclisinde yeni cumhurbaşkanı seçimi perşembe günü yapılacak

11.10.2022 15:05
Irak Meclisinde yeni cumhurbaşkanı seçimi perşembe günü yapılacak

Irak Meclisinin yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere 13 Ekim'de toplanacağı bildirildi.

Irak Meclisinin yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere 13 Ekim'de toplanacağı bildirildi.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, yaptığı açıklamada, "Perşembe günü düzenlenecek Meclis oturumunda cumhurbaşkanı seçimi yapılacak." dedi.

Irak siyasetinin gündeminde cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni hükümetin kurulma süreci olacak.

Yeni cumhurbaşkanı, Şiilerin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'ye hükümeti kurma görevini verecek. Başbakan adayının da en geç 1 ay içinde kabinesini oluşturup Meclise göndermesi gerekiyor. Meclise sunulan kabine üyeleri milletvekillerince tek tek oylanacak.

Irak'ta geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçimlerden Sadr Hareketi birinci çıkmıştı. Ancak İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmayan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, geçen aylarda siyasetten çekildiğini açıklamış, grubundaki milletvekillerini de istifa ettirmişti.

Bu gelişmenin ardından Sadr'ın İran destekli Şii rakipleri, eski Çalışma Bakanı Sudani'yi başbakan adayı göstermişti.

Irak'taki siyasi tıkanıklık

Ülkede seçimlerin üzerinden bir yıl geçse de Şiiler arasındaki anlaşmazlığının neden olduğu derin siyasi kriz ve Kürtlerin cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşamaması yeni hükümetin kurulmasını engelliyor.

Ülkede 2003 sonrası kurulan denkleme göre, Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Başbakan Şiilerden, Meclis Başkanı da Sünnilerden seçiliyor. Irak Meclisinde temsil edilen 2 büyük Kürt partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) tek bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde henüz anlaşmadı.

KDP, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Reber Ahmed'i, KYB ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salihi'i aday göstermişti.

KDP lideri Mesud Barzani ise, Salih'in bir kez daha cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkıyor ve koltuğun KDP'ye devredilmesinde ısrarını sürdürüyor. Kürtlerin iki gün sonraki Meclis oturumuna çoklu adayla girme ihtimali üzerinde de duruluyor.

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Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Meclisinde yeni cumhurbaşkanı seçimi perşembe günü yapılacak - Son Dakika

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