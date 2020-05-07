Irak Meclisinde yeni hükümete güven oylaması başladı - Son Dakika

Irak Meclisinde yeni hükümete güven oylaması başladı

Irak Meclisi'nde, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi'nin hükümet kabinesine güvenoyu oturumu başladı.

Irak Meclisi'nde, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi'nin hükümet kabinesine güvenoyu oturumu başladı. El-Kazimi'nin hükümet kabinesi ve programını okuması ardından başlayan oylamada, Savunma Bakanı adayı Ali Cuma İnad, İçişleri Bakanı adayı Osman el-Ganimi, Maliye Bakanı adayı Ali Abdülemir Allavi ve Planlama Bakanı adayı Halit Necim Bettal, Bayındırlık Bakanı adayı Nazenin Muhammed ve Sağlık Bakanı adayı Hasan Muhammed Abbas meclisten güvenoyu aldığı bildirildi. Oturum devam ediyor. (Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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