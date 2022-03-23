Irak meclisinde yeni ittifak - Son Dakika
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Irak meclisinde yeni ittifak

23.03.2022 21:14
Irak meclisinde yeni ittifak

Irak Meclisi'nde Şii Sadr Grubu, Sünni Egemenlik Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Vatan Kurtarma İttifakı" adı altında birleştiklerini duyurdu.

Irak Meclisi'nde Şii Sadr Grubu, Sünni Egemenlik Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Vatan Kurtarma İttifakı" adı altında birleştiklerini duyurdu.

Irak'ta geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan erken genel seçimlerin ardından yapılamayan cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Mart'ta yapılması planlanıyor. Şii Sadr Grubu, Sünni Egemenlik Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), "Vatan Kurtarma İttifakı" adı altında birleştiklerini duyurdu.

Yeni ittifak üyelerinin hazır bulunduğu basın toplantısında açıklama yapan meclisteki Sadr Grubu Başkanı Hasan el-Azari, "Vatan Kurtarma İttifakı"nın Cumhurbaşkanlığı adaylarının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet ve Başbakan adaylarının Irak'ın Londra Büyükelçisi Muhammed Cafer Muhammed Bakır Sadr olduğunu aktardı.

"Vatan Kurtarma İttifakı"nın ilan edilmesi ardından açıklama yapan Şii lider Mukteda Sadr ise, ittifakın önemli ve eşsiz bir başarı olarak nitelendirdi. Sadr sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Irak meclisinde en büyük grubun kurulmasının ve adaylarının açıklamasını vatanı kurtarmak için önemli bir başarı olduğunun altını çizdi.

Ulusal çoğunluk hükümet oluşturulmasını dilediğini dile getiren Sadr, geçmişte yaşanan trajedi tekrarlanması durumunda boş durmayacağını belirterek, "Allah'ımı ve vicdanımı rahatlamak için sadece halktan yana olacağım. Reform ve vatanın prestiji yolundan sapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Sünnilerden KDP adayına destek

KDP, cumhurbaşkanlığı için IKBY İçişleri Bakanı Ahmet'i, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) mevcut cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti.

Seçimler öncesi Sünni Araplardan KDP'nin adayı Ahmet'e destek gelmişti. Sünni lider Hamis Hançer başkanlığındaki ve tüm Sünni milletvekillerinin çatısı altında toplandığı Egemenlik Koalisyonu milletvekillerinden Yusuf Sebavi yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimleri için gerekli sayının sağlanacağını vurgulamış, destekleyecekleri adayın KDP'nin adayı Ahmet olduğunu açıklamıştı.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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