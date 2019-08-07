Son Dakika Haberleri: Irak Meclisinde zorunlu askerlik yasası görüşülüyor
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Irak Meclisinde zorunlu askerlik yasası görüşülüyor

54 dakika önce

Irak'ta 16 yıl önce kaldırılan zorunlu askerlik yeniden Irak Meclisinin gündeminde.

Irak Meclisinde zorunlu askerlik yasası görüşülüyor, System.String[]
Irak'ta 16 yıl önce kaldırılan zorunlu askerlik yeniden Irak Meclisinin gündeminde.

Irak Meclisi Savunma ve Güvenlik Komisyonunun, zorunlu askerlik uygulaması için yasa taslağı hazırlamaya başladığı açıklandı. Komisyon Üyesi Abdulhalik el-Azzavi Irak, zorunlu askerliğin sadece savaş görevleriyle kısıtlı kalmayacağını, hizmet, acil durumlar veya diğer gerekli alanlarda kullanılacağını açıkladı. Irak Başbakanı, Genelkurmay Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdülmehdi'nin önümüzdeki aşamada yürürlüğe girmesi için tartışmaya sunduğu zorunlu askerlik yasa tasarısını şartlı olarak kabul ettiğini belirten el-Azzavi, "Söz konusu yasanın en önemli özelliklerinden birisi yaş sınırı ve bedelli askerliğin olmasıdır" şeklinde konuştu.

Devrik Saddam Hüseyin rejimi döneminde yaş sınırı 18 olan zorunlu askerliğin süresi 3 yıldı. Üniversite mezunları içinse süre 1 buçuk yıl olarak belirlenmişti.

Irak'ta daha önce yürürlükte olan zorunlu askerlik uygulaması, Saddam Hüseyin yönetiminin 2003'te ABD tarafından devrilmesinden ve ordunun dağıtılmasından sonra ortadan kalkmıştı. - ERBİL
Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
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