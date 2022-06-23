Irak Meclisindeki siyasi gruplardan "ulusal hükümet" vurgusu - Son Dakika
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Irak Meclisindeki siyasi gruplardan "ulusal hükümet" vurgusu

23.06.2022 20:40
Irak Meclisindeki siyasi gruplardan "ulusal hükümet" vurgusu

Irak Meclisinde gerçekleştirilen olağanüstü oturuma katılan siyasi bloklar, ulusal hükümetin kurulması için acilen ve ciddiyetle çalışmak gerektiğini vurguladı.

Irak Meclisinde gerçekleştirilen olağanüstü oturuma katılan siyasi bloklar, ulusal hükümetin kurulması için acilen ve ciddiyetle çalışmak gerektiğini vurguladı.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Irak Meclisinde, Mukteda es-Sadr'ın liderliğini yürüttüğü Sadr Bloku'nun istifa eden vekillerinin yerine göreve gelen yeni vekillerin yemin etmesi için düzenlenen olağanüstü oturumun ardından yazılı açıklama yayımlandı.

Oturuma katılan siyasi güçlerden yapılan ortak yazılı açıklamada, ülkenin içinden geçtiği aşamanın öneminin farkına varan parlamento bloklarının, "Irak'ın geçen yıllar boyunca yaşanan çeşitli krizler, sıkıntılar ve terör nedeniyle maruz kaldığı olumsuz etkilerle mücadelede adım atmak için olağanüstü oturum düzenlediği" belirtildi.

Açıklamaya göre, ülkenin her alanda içinde bulunduğu ihtiyaçların göz önüne alınarak siyasi güçlerin, ulusal hükümetin kurulması için acilen ve ciddiyetle çalışması gerektiği vurgulandı.

Oturumda denge, uzlaşı, ortaklık, Anayasa'ya bağlılık, resmi kurumlara saygı ilkeleri çerçevesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan bir ulusal hükümet için çalışılmasının gerekliliğine işaret edildi.

Ayrıca Bağdat'taki merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki anlaşmazlıkların, Anayasa ve hukuka göre çözülmesinin, petrol ve gaz yasasının Anayasa'ya uygun olarak düzenlenmesinin, terörden kurtarılan ve fakir bölgelerin yeniden imarının yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Siyasi güçler, adaletsizliğin, zulmün ve fakirliğin tüm tezahürlerini ortadan kaldırmak, artan yoksulluğu bitirmek, iş olanakları sağlamak ve vatandaşlara onurlu bir yaşam sunmak için çalışma taahhüdünde bulundu.

Yeni vekiller görevlerine başladı

Irak Meclisi, bugün yeni vekillerin yemin etmesi için olağanüstü oturumla toplanmış, oturumda daha önce istifa eden Sadr Bloku'nun 73 vekilinin yerine gelen 64 vekil yemin ederek görevi devralmıştı. Geri kalan 9 kişi ise oturuma katılmamıştı.

Sadr'ın çekilmesinin ardından eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonu, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri'ye bağlı Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantılarının yer aldığı İran destekli Koordinasyon Çerçevesi adlı çatı grubun Meclisin en büyük bloku olması ve hükümetin kurulmasına öncülük etmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

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