Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı - Son Dakika Dünya

Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı

6 saat önce

Irak yerel medyası, İran tarafından bu sabah ABD askerlerine yönelik düzenlenen füze saldırısında El Anbar bölgesindeki Ayn el-Esad Hava Üssü yakınındaki Hit şehri kırsalına düşen ancak patlamayan bir füzenin fotoğraflarını paylaştı.

Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı, System.String[]

Irak yerel medyası, İran tarafından bu sabah ABD askerlerine yönelik düzenlenen füze saldırısında El Anbar bölgesindeki Ayn el-Esad Hava Üssü yakınındaki Hit şehri kırsalına düşen ancak patlamayan bir füzenin fotoğraflarını paylaştı.


İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:28 Kaynak: DHA
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