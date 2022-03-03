Irak Merkez Bankası, hükümetten Rusya ile mali anlaşmaların durdurulmasını istedi - Son Dakika
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Irak Merkez Bankası, hükümetten Rusya ile mali anlaşmaların durdurulmasını istedi

03.03.2022 11:25
Irak Merkez Bankası, hükümetten Rusya ile mali anlaşmaların durdurulmasını istedi

Irak Merkez Bankası, Rusya ile yeni mali anlaşmalar imzalanmaması ve tüm mali konuların askıya alınmasını talep etti.

Irak Merkez Bankası, Rusya ile yeni mali anlaşmalar imzalanmaması ve tüm mali konuların askıya alınmasını talep etti.

Yerel medyadaki haberlere göre, Irak Merkez Bankasından Başbakanlık Genel Sekreterliğine gönderilen resmi yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı, Rus mali ve ekonomik kurumlarına yaptırımlar uyguladı. Irak'ın mali sistemini korumak için Rus tarafıyla herhangi bir mali anlaşma yapılmasının askıya alınmasını talep ediyoruz."

Irak hükümetinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak'ta birçok Rus şirketinin enerji alanında yatırımları bulunuyor.

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Merkez Bankası, Rusya, Irak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Merkez Bankası, hükümetten Rusya ile mali anlaşmaların durdurulmasını istedi - Son Dakika


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