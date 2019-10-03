Son Dakika Haberleri: Irak Merkez Bankası, İran Milli Bankasına kısıtlama getirdi
Son Dakika Güncel Haber

Irak Merkez Bankası, İran Milli Bankasına kısıtlama getirdi

1 saat önce

İran Milli Bankası Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Eminzari, Irak Merkez Bankasının, ABD'nin baskılarıyla Necef, Bağdat ve Basra şubelerinin faaliyetlerine kısıtlama getirdiğini bildirdi.

Irak Merkez Bankası, İran Milli Bankasına kısıtlama getirdi, System.String[]

İran Milli Bankası Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Eminzari, Irak Merkez Bankasının, ABD'nin baskılarıyla Necef, Bağdat ve Basra şubelerinin faaliyetlerine kısıtlama getirdiğini bildirdi.

Eminzari, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında Irak Merkez Bankasının çalışmalarına getirdiği kısıtlamayla ilgili bilgi verdi.

Irak Merkez Bankasının, ABD'nin baskıları sonucu İran Milli Bankasının Necef, Bağdat ve Basra'daki şubelerinin faaliyetlerine kısıtlama getirdiğini belirten Eminzari, "kanunsuz" olarak nitelendirdiği bu durumun çözülmesini ve yaptırım şartlarında bu ülke ile gerçekleştirdikleri 3,4 milyar dolarlık petrol dışı ihracatın korunmasını istedi.

Eminzari, İran Merkez Bankasının döviz piyasasında önemli kollarından biri olduklarını ve tek başlarına bu alanda faaliyet gösteren 25 banka kadar katkı sunduklarını vurgulayarak, geçen yıl döviz mevduatı alanında yüzde yüz büyüme kaydettiklerini ve istikrarın korunmasına yardımcı olduklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada viral oldu
Erdoğan'ın talimatı sonrası Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar kaldırıldı Son dakika: Irak'ta 11 kişinin hayatını kaybettiği gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Yumurtanın ardından Irak'a mandalina ihracatı da durdu, tırlar gümrükten döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 11:00:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Merkez Bankası, İran Milli Bankasına kısıtlama getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]