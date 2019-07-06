Son Dakika Haberleri: Irak Merkez Bankasından antik Babil kentinin restorasyonu için bütçe
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Irak Merkez Bankasından antik Babil kentinin restorasyonu için bütçe

1 saat önce

Irak Merkez Bankası, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne giren, başkent Bağdat'ın güneyinde yer alan Babil tarihi sit alanının restorasyonu için 8 milyon dolar bütçe ayırdığını açıkladı.

Irak Merkez Bankasından antik Babil kentinin restorasyonu için bütçe, System.String[]
Irak Merkez Bankası, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne giren, başkent Bağdat'ın güneyinde yer alan Babil tarihi sit alanının restorasyonu için 8 milyon dolar bütçe ayırdığını açıkladı.
Merkez Bankası tarafından yayımlanan açıklamada, "UNESCO'nun Babil'in Dünya Miras Listesi'ne eklenmesi çerçevesinde öne sürdüğü kabul koşullarının yerine getirilmesi ve tarihi kalıntıların restorasyonu için 8 milyon dolarlık bütçe tahsis edildiği" belirtildi.
Açıklamada söz konusu bütçenin, Kültür ve Arkeoloji Bakanlığı, Babil vilayeti ve ilgili diğer kurumlarla istişare edilerek kullanılacağı aktarıldı.
UNESCO, dün Irak'taki Babil tarihi sit alanının, Şubat 2020'ye kadar kalıntılardan arındırılması şartıyla Dünya Miras Listesi'ne eklendiğini duyurmuştu.
Başkent Bağdat'ın yaklaşık 100 kilometre güneyinde yer alan Babil, tarihi kaynaklara göre yaklaşık 4 bin yıl önce kadim Babil İmparatorluğu'nun merkeziydi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:28 Kaynak: AA
Irak, Güncel
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