Irak merkezli Hizbullah örgütü: Kara karga Amerikan şeytanından intikam alacağız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak merkezli Hizbullah örgütü: Kara karga Amerikan şeytanından intikam alacağız - Son Dakika Dünya

Irak merkezli Hizbullah örgütü: Kara karga Amerikan şeytanından intikam alacağız

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'de konuşlu Hizbullah Tugayları'na ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlemesinin ardından örgüt, ABD'den intikam alınacağını bildirdi

Irak merkezli Hizbullah örgütü: Kara karga Amerikan şeytanından intikam alacağız, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'de konuşlu Hizbullah Tugayları'na ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlemesinin ardından örgüt, ABD'den intikam alınacağını bildirdi.


İran destekli silahlı grup, ABD'nin saldırılarında 25 üyelerinin öldüğünü ve 55 yaralıları bulunduğunu açıkladı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:02 
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