Irak, "milli güvenliğe zarar verdiği" gerekçesiyle İranlı analiste ekran yasağı getirdi - Son Dakika

Irak Medya ve İletişim Kurumu, Erbil saldırısının ardından yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan İranlı siyasi analist Emir Musevi'ye "milli güvenliğe zarar verdiği" gerekçesiyle ekran yasağı koydu.

Kurum, Irak'ta yayın yapan televizyon kanalları ve diğer medya organlarına yasağı içeren resmi yazıyı gönderdi.

Buna göre, Musevi'nin yaptığı açıklamaların ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu belirtilerek, İranlı analistin ekranlara çıkartılmaması istendi.

Musevi'nin ayrıca yaptığı yorum ve değerlendirmelerin Irak ve İran arasındaki diplomatik ilişkilere de zarar verdiği kaydedildi.

İranlı siyasi yorumcu, Erbil'e yapılan saldırının ardından konuk olduğu bir televizyon programında, "Erbil'de İsrail'e ait ofislerin bulunduğunu ve bunların ifşa edilmemesi halinde saldırıların tekrarlanabileceğini" söylemişti.

Musevi'nin söz konusu açıklaması tepkilere neden olmuştu.

Ne olmuştu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, dün Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın 13 Mart saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD Konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamayla Erbil'e yönelik saldırıyı üstlenmişti. Açıklamada, İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, "İsrail'e ait bir merkezin Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu" kaydedilmişti.

IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını bildirmişti.