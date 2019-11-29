Son Dakika Haberleri: Irak Milli Takımı'nın BAE galibiyeti Iraklıları sokağa döktü
Son Dakika Güncel Irak Milli Takımı'nın BAE galibiyeti Iraklıları sokağa döktü - Son Dakika

Irak Milli Takımı'nın BAE galibiyeti Iraklıları sokağa döktü

6 saat önce

Irak Milli Futbol Takımı'nın, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 24. Körfez Ulusları Kupası'nda karşı karşıya geldiği Birleşik Arap Emirlikleri Milli Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup etmesi Irak'ın Kerkük kentinde büyük bir sevince neden oldu.

Irak Milli Futbol Takımı'nın, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 24. Körfez Ulusları Kupası'nda karşı karşıya geldiği Birleşik Arap Emirlikleri Milli Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup etmesi Irak'ın Kerkük kentinde büyük bir sevince neden oldu.

Kent merkezinde toplanan binlerce Iraklı, ellerinde Irak bayrağı taşıyarak kutlamalar düzenledi.

Irak Milli Takımı'nın BAE galibiyeti Iraklıları sokağa döktü

Katar, Doha, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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