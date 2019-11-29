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Irak Milli Takımı'nın BAE galibiyeti Iraklıları sokağa döktü
6 saat önce
Irak Milli Futbol Takımı'nın, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 24. Körfez Ulusları Kupası'nda karşı karşıya geldiği Birleşik Arap Emirlikleri Milli Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup etmesi Irak'ın Kerkük kentinde büyük bir sevince neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:32 Kaynak: AA
Irak Milli Futbol Takımı'nın, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 24. Körfez Ulusları Kupası'nda karşı karşıya geldiği Birleşik Arap Emirlikleri Milli Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup etmesi Irak'ın Kerkük kentinde büyük bir sevince neden oldu.
Kent merkezinde toplanan binlerce Iraklı, ellerinde Irak bayrağı taşıyarak kutlamalar düzenledi.
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