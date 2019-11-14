Son Dakika Haberleri: Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü
Son Dakika Güncel Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü - Son Dakika

Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü

6 saat önce

Irak Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği İran'ı 2-1 mağlup etmesi başta Bağdat olmak üzere Irak'ta büyük sevinç yarattı.

Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü, System.String[]

Irak Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği İran'ı 2-1 mağlup etmesi başta Bağdat olmak üzere Irak'ta büyük sevinç yarattı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu 4. maçını, Irak Milli Futbol Takımı, 11. dakikada Muhanned Ali ve 90+2. dakikasında Alaa Abbas'ın attığı gollerle 2-1 önde tamamladı.

İran'ın tek golünü ise 25. dakikada Ahmed Nurullahi kaydetti.

Bağdat'ta coşkulu kutlamalar

Bir süredir hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Bağdat'ta başta Tahrir Meydanı olmak üzere cadde ve meydanlar bu kez milli maç zaferini kutlayan Iraklılar tarafından dolduruldu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de yayımladığı yazılı açıklamayla Irak Milli Takımı ve halkı tebrik etti.

Bugün oynanan karşılaşmanın ardından Irak, grupta 10 puanla liderliğini sürdürürken, İran ise 6 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Maç, güvenlik gerekçesiyle Irak yerine Amman'da oynandı.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı protestolar düzenleyen göstericiler, zaman zaman İran karşıtı sloganlar atıyor.

Futbol, İran, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:58 Kaynak: AA
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