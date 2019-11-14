Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü

Irak Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği İran'ı 2-1 mağlup etmesi başta Bağdat olmak üzere Irak'ta büyük sevinç yarattı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu 4. maçını, Irak Milli Futbol Takımı, 11. dakikada Muhanned Ali ve 90+2. dakikasında Alaa Abbas'ın attığı gollerle 2-1 önde tamamladı.

İran'ın tek golünü ise 25. dakikada Ahmed Nurullahi kaydetti.

Kerkük'te coşkulu kutlamalar

Kerkük'ün valilik caddesi milli maç zaferini kutlayan Iraklılar tarafından dolduruldu.