Son Dakika Haberleri: Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü
Son Dakika Güncel Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü - Son Dakika

Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü

6 saat önce

Irak Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği İran'ı 2-1 mağlup etmesi başta Bağdat olmak üzere Irak'ta büyük sevinç yarattı.

Irak Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği İran'ı 2-1 mağlup etmesi başta Bağdat olmak üzere Irak'ta büyük sevinç yarattı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu 4. maçını, Irak Milli Futbol Takımı, 11. dakikada Muhanned Ali ve 90+2. dakikasında Alaa Abbas'ın attığı gollerle 2-1 önde tamamladı.

İran'ın tek golünü ise 25. dakikada Ahmed Nurullahi kaydetti.

Kerkük'te coşkulu kutlamalar

Kerkük'ün valilik caddesi milli maç zaferini kutlayan Iraklılar tarafından dolduruldu.

Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü

Futbol, İran, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, EURO 2020'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli oyuncuları tek tek tebrik etti! Milli maçın ardından Türkiye evinde kalesini gole kapattı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 05:05:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]