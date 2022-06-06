Irak, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları Bağdat'ta "üçlü gelişmeleri" görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, başkent Bağdat'ta Mısır ve Ürdünlü mevkidaşları ile "üçlü ve bölgesel gelişmeleri" ele aldıklarını belirtti.

Hüseyin, Bağdat'ı ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen üç bakan, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Üçlü görüşmeler sürdürülecek

Basın toplantısında, ev sahibi olması hasebiyle ilk sözü alan Iraklı Bakan, "Üç ülkeyi ilgilendiren meseleleri ve iş birliğini masaya yatırdık. Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bölge ülkelerine yansımalarını da değerlendirdik." dedi.

Hüseyin, Mısır ve Ürdün ile üçlü görüşmelerin sürdürülmesine karar verdiklerini aktardı.

"Tehlikelere karşı ortak perspektif geliştirmek istiyoruz"

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise Irak'ın yeniden bölgedeki yerini almasını istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Irak'a ziyaretimiz; üçlü ilişkileri güçlendirmek için büyük fırsat. Üçlü çerçevenin hedefi Irak'ı desteklemek. Irak'ın yeniden bölge ve dünyadaki yerini alması için çaba içerisindeyiz. Tehlikelere karşı ortak perspektif geliştirmek istiyoruz."

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de Iraklı yetkililerle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın boyutlarını ele aldıklarını belirterek, "Karşı karşıya bulunduğu tehlikelerde Irak'ın yanında yer alıyoruz. Irak'ın güvenliği bizim güvenliğimizdir." diye konuştu.

Irak, Mısır ve Ürdün'den "üçlü zirve"

Irak, Ürdün ve Mısır 24 Mart 2021'de Amman'da ekonomik alanda iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen "üçlü koordinasyon mekanizması" toplantısı düzenlemişti.

Bağdat'ta 27 Haziran 2021'de de Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi başkanlığında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla bir "üçlü zirve" gerçekleştirilmişti.

Son olarak Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Yusuf eş-Şemali, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Irak-Ürdün sınırında "sanayi bölge projesi" için mutabık kalındığını duyurmuştu.