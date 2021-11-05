Irak Müslüman Alimler Birliği, Diyala'da işlenen siyasi ve mezhep eksenli suçların belgelendiğini açıkladı - Son Dakika

Irak Müslüman Alimler Birliği, ülkenin doğusundaki Diyala kentinde işlenen siyasi ve mezhep eksenli suçların belgelendiğini duyurdu.

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Birliğin Siyaset Bölümü Başkanı Müsenna Haris ed-Dari, Diyala'da işlenen özellikle siyasi ve mezhep eksenli suçların Irak Müslüman Alimler Birliği tarafından belgelendiğini söyledi.

Dari, kentteki ihlallerden kaçmayı başaranların anlattıklarıyla, Irak güvenlik güçlerinin gözleri önünde işlenen ihlal ve suçların ortaya çıktığını dile getirdi.

Diyala kentinde mezhep eksenli demografik göç planlarının olduğunu belirten Dari, "Gerek DAEŞ, gerekse başka kimselerce düzenlenmiş olsun, Irak vatandaşlarını hedef alan her türlü terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Hukukçular Federasyonu temsilcisi avukat Tarık Şendab da federasyonun, bölgeye bir soruşturma heyeti göndereceğini ve hazırlanan raporun Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne, BM Güvenlik Konseyi'ne ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulacağını kaydetti.