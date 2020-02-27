Irak Müslüman Alimler Birliği Siyaset Bölümü Müdürü Dari:

Irak Müslüman Alimler Birliği Siyaset Bölümü Müdürü Müsenna Haris ed-Dari, ülkede "Sünni bölge" kurulması konusunun gündeme getirilmesinin, geçen yıl ekim ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterileri hedef aldığını savundu.

Iraklı uzman AA muhabirine ülkesinde yaşanan gelişmeler ve son günlerde gündeme getirilen "Sünni bölge" iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) benzer bir "Sünni bölge" kurulması yönündeki söylemlere ilişkin Dari, bunun Irak Müslüman Alimler Birliği için yeni bir bilgi olmadığını ve Birliğin konuyla ilgili görüşünün uzun zamandır bilindiğini söyledi.

Ülkede Ekim 2019'dan bu yana devam eden gösterileri işaret eden Dari, "Sünni bölge iddiaları devrimi hedef alıyor." diyerek, her ne kadar bazıları için cazip bir teklif gibi görünse de Irak'taki Sünnilerin büyük çoğunluğunun buna karşı olduğunu vurguladı.

Iraklı uzman şöyle devam etti:

"Uluslararası ve bölgesel sistem de terörle suçladığı Sünni bölgelere ve ülkelere kendilerine özel bölge kurma fırsatı vermez. Bu, çok önemli ve temel bir konu. Bunun yanı sıra onlar, bu bölgenin sakinleşmesini ve rahatlamasını istemiyor. Onların hedeflerini gerçekleştirmeleri için bölgenin sürekli kaynaması gerekiyor."

Dari, "Sahada tek olduğumuz dönemde Sünni bölge kurulması konusunu açıkça reddettik ve bunun sadece Irak için değil aynı zamanda bu talepte bulunanlar için de çok tehlikeli olduğunu söyledik. Çünkü bu talepte bulunanlar isteklerinin tehlikesinin tam farkında değiller." görüşünü dile getirdi.

"Demografik değişim çalışması yeni değil"

Dari, Irak'ta demografik değişim çalışmalarıyla ilgili ise bunun ABD işgalinden bu yana devam ettiğini, ABD- İran iş birliğiyle Samarra'da Şiilerce kutsal kabul edilen El-Hasan el-Askeri ve Ali el-Hadi türbelerine yönelik saldırılarla birlikte 2006'dan sonra daha da arttığını ve Şii-Sünni çatışmasının patlak verdiğini söyledi.

Irak'ın pek çok vilayetinde demografik değişim olması için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü ancak şu ana kadar bunun sadece az bir kısmının başarıldığını vurgulayan Dari, "Bu demografik değişimin başka şartlarda gerçekleşmeyeceğini göstermez. Bu konudaki uğraş devam ediyor." diye konuştu.

Dari, demografik değişimin sebeplerinden olan iç göçün her zaman siyasi, mezhepsel ya da milliyetçi dürtülerden kaynaklanmadığına, buna bazen aynı grup içindeki güçler arasındaki çıkar çatışmalarının da neden olduğuna dikkati çekti.

"Irak halkı milli birlik içinde meydanlarda"

Hükümet karşıtı gösterilere de değinen Dari, "Bence işgalden günümüze kadarki süreç baz alındığında Irak'ın halihazırda içinde bulunduğu durum yaşanan tüm trajedilere ve acılara rağmen siyasal ve ulusal alanda eskisinden çok daha iyi." dedi.

Irak halkının artık daha da bilinç sahibi olduğunu dile getiren Dari, "Iraklılar, artık toplumun tüm bileşenleriyle birlikte, 2003 işgalinden bu yana devam eden siyasi projenin başarısız olduğunu gösteren bir milli birlik içinde haklarını talep etmek için meydanlarda." diye konuştu.

Ülkedeki durumun, karmaşık olduğunu iç ve dış siyasetin ABD ve İran işgal güçleri, siyasi partiler ve Haşdi Şabi gibi birçok güç tarafından kontrol altında tutulduğunu söyleyen Dari, şöyle devam etti:

"Tüm bunlar, isimleri farklı olmakla birlikte işgal zamanından beri var. ABD Irak'ı 2003'te işgal etti, İranlılar da en başından beri bu konuda onlara yardım etti. Sonra İranlılar ana işgalci konumuna geçtiler. Haşdi Şabi'ye ek olarak, ordunun ve güvenlik kurumlarının içinde hala eski milisler bulunuyor."

ABD güçlerinin Irak'taki varlığı

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürülmesinden sonra yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması konusu gündeme geldi.

Bölgede ve özellikle Irak'ta ABD ile İran arasında çatışma yaşandığını ve bu çatışmanın bazı dengelere tabi olduğunu aktaran Dari, Irak'ta işgal sonrası ortaya çıkan siyasi rejimin halkın görüşlerine de işgalle beraber gelen siyasi güçlerin görüşlerine de değer vermediğini söyledi.

İran'ın "Irak Meclisinde ABD güçlerinin ülkeden çıkması için yapılan oylamayla" ABD'ye siyasi mesaj vermeye çalıştığını savunan Dari, "ABD ve İran güçlerinin ülkeden çıkması ya da silah konusunun netleştirilmesi ve milis güçlerin silahsızlandırılması yönündeki taleplerin tamamı siyasi hedefler ve Irak'taki uluslararası ve bölgesel çatışmalardan kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Dari, çözümün ise her türlü işgal güçlerinin ülkeden çıkmasında olduğunu sözlerine ekledi.