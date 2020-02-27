Irak Müslüman Alimler Birliği Siyaset Bölümü Müdürü Dari: "Sünni bölge iddiaları devrimi hedef... - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak Müslüman Alimler Birliği Siyaset Bölümü Müdürü Dari: 'Sünni bölge iddiaları devrimi hedef... - Son Dakika

Irak Müslüman Alimler Birliği Siyaset Bölümü Müdürü Dari: "Sünni bölge iddiaları devrimi hedef...

6 saat önce

Irak Müslüman Alimler Birliği Siyaset Bölümü Müdürü Müsenna Haris ed-Dari, ülkede "Sünni bölge" kurulması konusunun gündeme getirilmesinin, geçen yıl ekim ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterileri hedef aldığını savundu.

Irak Müslüman Alimler Birliği Siyaset Bölümü Müdürü Müsenna Haris ed-Dari, ülkede "Sünni bölge" kurulması konusunun gündeme getirilmesinin, geçen yıl ekim ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterileri hedef aldığını savundu.

Iraklı uzman AA muhabirine ülkesinde yaşanan gelişmeler ve son günlerde gündeme getirilen "Sünni bölge" iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) benzer bir "Sünni bölge" kurulması yönündeki söylemlere ilişkin Dari, bunun Irak Müslüman Alimler Birliği için yeni bir bilgi olmadığını ve Birliğin konuyla ilgili görüşünün uzun zamandır bilindiğini söyledi.

Ülkede Ekim 2019'dan bu yana devam eden gösterileri işaret eden Dari, "Sünni bölge iddiaları devrimi hedef alıyor." diyerek, her ne kadar bazıları için cazip bir teklif gibi görünse de Irak'taki Sünnilerin büyük çoğunluğunun buna karşı olduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Birliği Siyaset Bölümü Müdürü Dari: Sünni bölge iddiaları devrimi hedef...

Siyaset, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:23 Kaynak: AA
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