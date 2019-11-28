Son Dakika Haberleri: Irak, Necef'te İran Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı
Son Dakika Güncel Irak, Necef'te İran Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı - Son Dakika

Irak, Necef'te İran Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı

7 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, dünkü gösterilerde Necef'teki İran Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı.

Irak, Necef'te İran Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı, System.String[]

Irak Dışişleri Bakanlığı, dünkü gösterilerde Necef'teki İran Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Başkonsolosluğu binasına yapılanların şiddetle kınandığı belirtilerek, "Bunda, Irak ve İran arasındaki tarihi ilişkilere zarar verme amacı açıktır." ifadesi kullanıldı.

Irak'ta bulunan yabancı misyon temsilciliklerine karşı saygının olduğu vurgulanan açıklamada, "Yaşanan olay (Başkonsolosluğun yakılması) resmi görüşümüzü yansıtmıyor. İran ile ikili stratejik ilişkilerimize bağlılığımızı da yineliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dün yüzlerce gösterici, Necef'teki İran Başkonsolosluğunu ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Irak'taki gösteriler


Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.


Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.


Açıklanan reform paketlerine ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

Necef, Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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