Irak, Necef'te İran Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, dünkü gösterilerde Necef'teki İran Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Başkonsolosluğu binasına yapılanların şiddetle kınandığı belirtilerek, "Bunda, Irak ve İran arasındaki tarihi ilişkilere zarar verme amacı açıktır." ifadesi kullanıldı.

Irak'ta bulunan yabancı misyon temsilciliklerine karşı saygının olduğu vurgulanan açıklamada, "Yaşanan olay (Başkonsolosluğun yakılması) resmi görüşümüzü yansıtmıyor. İran ile ikili stratejik ilişkilerimize bağlılığımızı da yineliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dün yüzlerce gösterici, Necef'teki İran Başkonsolosluğunu ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Irak'taki gösteriler



Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.



Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.



Açıklanan reform paketlerine ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.