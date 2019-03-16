Irak O İsmin Mal Varlığını Dondurma Kararı Aldı

Irak Hükümeti, terör örgütü el-Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in Irak'taki mal varlığını dondurma kararı aldı.

Irak Hükümeti, terör örgütü el-Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in Irak'taki mal varlığını dondurma kararı aldı. Irak Hükümeti, terör örgütü el- Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in Irak sınırları içerisindeki parasını dondurma kararı aldı. Irak Bakanlar Kurulu'na bağlı Terör Örgütlerinin Mallarını Dondurma Komisyonu tarafından alınan karar uyarınca Hamza Bin Ladin'in mal varlığını dondurma ve Hamza Bin Ladin'e seyahat ile silah yasağı uygulandığı bildirdi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in yakalanması için başına 1 milyon dolarlık ödül koyulduğunu açıklamıştı.



(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

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