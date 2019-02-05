Irak Ordusu 14. Tugayı, Kerkük İl Sınırına Yerleşti
1 saat önce
Irak'ın Kerkük kent sınırlarının güvenliğini Irak Federal Polis Gücü'nden devralan Irak Ordusu 14. Tugayı'nın, Kerkük il sınır bölgesine yerleşme işleminin tamamlandığı belirtildi.
Irak
'ın Kerkük
kent sınırlarının güvenliğini Irak Federal Polis
Gücü'nden devralan Irak Ordusu 14. Tugayı'nın, Kerkük il sınır bölgesine yerleşme işleminin tamamlandığı belirtildi.
Terörle Mücadele Polis Gücü 2. Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordusuna bağlı 14. Tugay birimlerinin Kerkük il sınırlarının güvenliğinin sağlanması için bölgeye yerleştirildiğini söyledi.
Kerkük'ün güvenliğini sağlayan askeri güçlerdeki değişikliklerin Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdulmehdi'nin talimatı doğrultusunda gerçekleştiğini aktaran Saidi, yaklaşık bir yıldır bölgenin güvenliğini sağlayan Fedaral Polis gücünün Kerkük'ü terk edeceği bilgisini paylaştı.
Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim
2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:23 Kaynak: AA
14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı
Irak, 1990 Yılında İşgal Ettiği Kuveyt'e Savaş Tazminatı Ödedi
Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi
Valilikten 31 Mart Seçimlerinde Suriyeliler İçin Sokağa Çıkma Yasağı