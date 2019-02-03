Irak Ordusu ABD Üssüne Saldırıda Kullanılacak Füzeleri Ele Geçirdi
24 dakika önce
BAĞDAT (AA) – Irak ordusunun ülkenin batısında bulunan ABD askeri üssüne atılmak istenen füzeleri ele geçirdiği bildirildi.
BAĞDAT (AA) – Irak
ordusunun ülkenin batısında bulunan ABD
askeri üssüne atılmak istenen füzeleri ele geçirdiği bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada "El-Cezire Operasyonlar Komutanlığına bağlı 7.Tugay, Enbar Vilayetindeki Aynü'l Esed ABD Üssü'ne atılmak üzere hazırlanan 3 füzeyi ele geçirdi." bilgisi verildi.
Saldırının yaşanmasından 15 dakika önce füzelerin ele geçirildiği ifade edildi.
Irak'ın batısında bulunan Aynü'l Esed Askeri Hava Üssü'nde ABD güçleri bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump
, 26 Aralık
2018'deki Irak'a sürpriz ziyareti sırasında burada askerleriyle görüşmüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:32 Kaynak: AA
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